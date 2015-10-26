القبض على 9 هاربين من أحكام قضائيه فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز من القبض على 9 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ومطلوبين لدى جهات التحقيق.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية،إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المدعو (س. .ع. ع )" 39 سنةعاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4644 لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير بتهمة "شروع فى قتل والمدعو (م. م .ن ) 28 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9105 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة " سرقة والمدعو (أ.ا .ى ) 22 سنة صاحب محل موبيلات ــ مقيم دائرة قسم القنطرة شرق والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9105 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة " سرقة تليفون محمول والمدعوة (ك.أ. م ) 23 سنة ربة منزل مقيمة حى السلام دائرة قسم ثان والمطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 8260 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة " سرقة تليفون محمول والمدعو (أ. م. م ) 26 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان الاسماعيلية والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8923 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة " سرقة والمدعو (ع. ه. م ) 15سنة عاطل مقيم الكيلو 2 ــ دائرة مركز أبوصوير والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8923 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة " سرقة تليفون محمول والمدعو (ح. ع .أ ) 20 سنة عاطل مقيم الكيلو 2 ــ دائرة مركز أبوصوير والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 8923 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة " سرقة تليفون محمول المدعو (ص. ع .س ) 38سنة عاطل مقيم عزبة السلام ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5980 لسنة 2015 جنح مركز أبوصوير بتهمة " سرقة مسكن والمدعو (أ. ج .خ ) 20 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2883 لسنة 2015 جنح قسم أول بتهمة " سرقة بالإكراه.

تم التحفظ على المتهمين واخطار النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .