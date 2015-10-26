منتخب مصر يوضح موقفه من انضمام حسام غالي

أثنى رودي جارسيا المدير الفني لروما على ما قدمه لاعبه محمد صلاح ضد فريقه السابق فيورنتينا يوم الأحد.

وحل روما ضيفا على فيورنتينا الفريق السابق لمحمد صلاح بمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وسجل المصري هدفا مبكرا وأسكت الجماهير.

فقد بدأ صلاح اللقاء بشكل أساسي في ظل التهديدات باستقبال عدائي من جماهير فريقه السابق فيورنتينا، وبالفعل كانت الجماهير تهاجمه بصافرات الاستهجان مع كل لمسة.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "صلاح ظهر بالشكل الوحيد الذي يسكت جماهير فيورنتينا وهو هز الشباك واللعب جيدا، لقد قدم مباراة رائعة".

وأشاد جارسيا بما قدمه الثنائي الهجومي صلاح وجيرفينيو مسجلا هدفي الذئاب.

وأضاف "لقد قدم صلاح وجيرفينيو مستويات رائعة في الجانب الدفاعي، كما تركا بصمتهما في شباك الفيولا".

وتصدر روما جدول الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقيه إنتر وفيورنتينا.

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