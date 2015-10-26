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وزير الصحة: وافقنا على 10 آلاف قرار لزراعة أعضاء بشرية حتى الآن

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وزير الصحة: وافقنا على 10 آلاف قرار لزراعة أعضاء بشرية حتى الآن وزير الصحة: وافقنا على 10 آلاف قرار لزراعة أعضاء بشرية حتى الآن
أكد الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان، على وجود خطة لضبط إيقاع عمليات زراعة الأعضاء فى ، وفقاً للقوانين والتشريعات الموضوعة لذلك، مشيراً إلى أنه سيتم البدء الآليات اللازمة لتهيئة المجتمع لعمليات نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً.

وأوضح الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان، أنه تم حتى الآن تم إصدار 10 آلاف موافقة على زراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن الوزارة دائمة ما تفحص الاشتراطات الطبية والتراخيص المتعلقة بمستشفيات زراعة الأعضاء ضماناً لتطبيق القانون.

وقال الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه سيتم عمل برامج توعية وتثقيف للمجتمع لإقناعه بالتبرع بأعضائه فور وفاته، مشيراً إلى أن البنية التشريعية والقانونية لملف زراعة الأعضاء تضمن حقوق الجميع، لافتا إلى أنه تمت زيادة عدد المستشفيات التى تجرى عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلى 36 مستشفى بالجمهورية.


>- الصحة: زيادة مستشفيات نقل وزراعة الأعضاء بالجمهورية لـ36 مستشفى

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