أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 311 بينهم سودانيًا إلى ليبيا عبر السلوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود بالسلوم من إحباط محاولة 311 شخصًا بينهم مواطنًا سودانيًا ، حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، إخطارًا اليوم /الأحد/ بضبط ​311 شخصًا بينهم 86 من أسيوط و65 من المنيا و38 من قنا و33 من البحيرة و30 الفيوم و13 من سوهاج و12 من الدقهلية و12 من كفر الشيخ و10 من المنوفية و5 من الشرقية و2 من بني سويف و1 من القليوبية و1 من الغربية و1 من القاهرة و1 من الجيزة، ومواطنًا سودانيًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعه إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.