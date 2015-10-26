القنصلية المصرية فى شنغهاى تفتح ابوابها امام الناخبين فى جولة الاعادة للانتخابات

فتحت القنصلية العامة المصرية بمدينة شنغهاي الصينية، أبوابها صباح اليوم أمام المصريين المقيمين بها للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب .

كانت القنصلية استعدت لاستقبال الناخبين، بطباعة الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية بدعم من وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات.

وحرص السفير خالد يوسف قنصل عام مصر في شنغهاي على دعوة المواطنين مجددا إلى التصويت بكثافة في تلك الانتخابات، مؤكدا على الأهمية التي تكتسبها في ضوء كونها المحطة الثالثة والأخيرة في خريطة المستقبل.

وأصدرت القنصلية عدة بيانات، تدعو المصريين إلى المشاركة وممارسة حقوقهم السياسية والدستورية بهذا الصدد، وبما يربطهم بوطنهم الأم، على مواقع التواصل الاجتماعي التي يرتادها المصريون المقيمون في الصين.