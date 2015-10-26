ضبط 10800 زجاجة مياه غازية معبأة بدون سجل صناعى بالدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية حملة تموينية مكبرة تحت إشراف ضباط ومفتشى تموين الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط 10800 زجاجة مياه غازية مصنعة ومعبأة بدون سجل صناعى.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط "رمضان أ س" 42 سنة ومقيم البحيرة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المياه الغازية بناحية المنطقة الصناعية بالعصافر مركز المطرية، وذلك لحيازتة الآتى: 1 بالتة مشروب مياة غازية برتقال × 135 شرنكة × 20 زجاجة بإجمالى 2700 زجاجة مياه غازية برتقال مينى الأصلى سعة الزجاجة 360 مل.

كما تم ضبط عدد1 بالتة مشروب مياة غازية تفاح × 135 شرنكة × 20 زجاجة بإجمالى عدد 2700 زجاجة مياه غازية بتفاح مينى الأصلى سعة الزجاجة 360 مل و2 بالتة مشروب مياه غازية مينى كولا × 135 شرنكة × 20 زجاجة بإجمالى عدد 5400 زجاجة مياه غازية مينى كولا مينى الأصلى سعة الزجاجة 360 مل، مصنعة ومعبأة بدون سجل صناعى. وتم سحب عينات منها للتحليل بمعرفة مفتش الأغذية المرافق للحملة.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9314 جنح مركز المطرية لسنة 2015.

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