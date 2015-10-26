أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور..القبض على صاحب مصنع حلوى لتلاعبه فى تواريخ الإنتاج بطنطا

Google+ Print
بالصور..القبض على صاحب مصنع حلوى لتلاعبه فى تواريخ الإنتاج بطنطا بالصور..القبض على صاحب مصنع حلوى لتلاعبه فى تواريخ الإنتاج بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من القبض على صاحب مصنع حلوى بشارع المنحر أول طنطا لقيامه بالتلاعب فى تواريخ إنتاج منتجات المصنع ووضع تواريخ إنتاج لشهر نوفمبر القادم، وعثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الشيكولاتة والملبن والكاكاو بعضها عليها تاريخ إنتاج لشهر نوفمبر والبعض الآخر بدون فواتير.

اليوم السابع -10 -2015

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا بتمكن العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية والرائد تامر كمال الضابط بالإدارة من ضبط "عادل .م.ع" 45 سنة صاحب مصنع حلوى بشارع المنحر أول طنطا، وبحوزته (658) قطعة حلوى مدون عليها تاريخ الإنتاج لشهر لاحق لتاريخ الضبط، و(650) قطعة حلوى "ملبن" معدة للبيع، و(8) أجولة "كرسب رايس" زنة الجوال 8 كيلو جرامات تستخدم فى التصنيع، و(2) جوال "كاكاو" زنة الجوال 25 كيلو جراما بدون فواتير، و(25) طبق شيكولاتة زنة الواحد كيلو جرام معد للبيع، وتحرر المحضر رقم 22729 جنح قسم أول طنطا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد