بالصور..القبض على صاحب مصنع حلوى لتلاعبه فى تواريخ الإنتاج بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من القبض على صاحب مصنع حلوى بشارع المنحر أول طنطا لقيامه بالتلاعب فى تواريخ إنتاج منتجات المصنع ووضع تواريخ إنتاج لشهر نوفمبر القادم، وعثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الشيكولاتة والملبن والكاكاو بعضها عليها تاريخ إنتاج لشهر نوفمبر والبعض الآخر بدون فواتير.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا بتمكن العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية والرائد تامر كمال الضابط بالإدارة من ضبط "عادل .م.ع" 45 سنة صاحب مصنع حلوى بشارع المنحر أول طنطا، وبحوزته (658) قطعة حلوى مدون عليها تاريخ الإنتاج لشهر لاحق لتاريخ الضبط، و(650) قطعة حلوى "ملبن" معدة للبيع، و(8) أجولة "كرسب رايس" زنة الجوال 8 كيلو جرامات تستخدم فى التصنيع، و(2) جوال "كاكاو" زنة الجوال 25 كيلو جراما بدون فواتير، و(25) طبق شيكولاتة زنة الواحد كيلو جرام معد للبيع، وتحرر المحضر رقم 22729 جنح قسم أول طنطا، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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