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ضبط 11729 عبوة أدوية غير مخصصة للبيع و3872 منتهية الصلاحية بالغربية

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ضبط 11729 عبوة أدوية غير مخصصة للبيع و3872 منتهية الصلاحية بالغربية ضبط 11729 عبوة أدوية غير مخصصة للبيع و3872 منتهية الصلاحية بالغربية
تمكنت حملة تموينية بالغربية، من ضبط 11729 عبوة أدوية بشرية عبارة عينات مجانية وغير مخصصة للبيع، و3872 عبوة منتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "أحمد م ع 33 سنة"، ومقيم بناحية ميت عساس مركز سمنود غربية، المدير المسئول عن مخزن أدوية بشرية بدون ترخيص بناحية أول المنصورة، وذلك لحيازته 11729 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع (زجاجة وقرص وأمبول وكبسولة)، مدون عليها عينات مجانية وغير مخصصة للبيع تم ضبطها بمكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية وغير مستوفى الاشتراطات.

كما تم ضبط 3872 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع (قرص وعلبة وكيس) منتهية الصلاحية مدون عليها عينات مجانية وغير مخصصة للبيع، تم ضبطها بمكان غير مرخص كمؤسسة صيدلية وغير مستوفى الاشتراطات، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1950 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 359 لسنة 1956.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 20345 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2015.
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