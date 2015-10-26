أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل سرق 12 ألف دولار من شقة سائحة أوكرانية بالدقى

Google+ Print
حبس عاطل سرق 12 ألف دولار من شقة سائحة أوكرانية بالدقى حبس عاطل سرق 12 ألف دولار من شقة سائحة أوكرانية بالدقى
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس "أحمد.م" 29 سنة لاتهامه بسرقة 12 ألف دولار ومصوغات ذهبية من شقة سائحة أوكرانية الجنسية، من الشقة المقيمة بها فى الدقى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الجيزة قد القت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات ضلوعه فى سرقة 12 ألف دولار ومصوغات ذهبية من شقة سائحة أوكرانية الجنسية بالدقى، وكشفت التحريات أن مالكة الشقة استعانت بالمتهم لتغيير كالون الباب إلا أنه احتفظ بنسخة من المفتاح واستغل سفرها للخارج وسرق الشقة.

وبمواجهة المتهم، اعترف أنه حصل على نسخة من مفتاح الشقة عقب استعانة مالكة الشقة به لتغيير كالون الباب واستغل أنها سافرت للخارج ودخل للشقة واستولى على المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365