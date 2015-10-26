حبس عاطل سرق 12 ألف دولار من شقة سائحة أوكرانية بالدقى

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس "أحمد.م" 29 سنة لاتهامه بسرقة 12 ألف دولار ومصوغات ذهبية من شقة سائحة أوكرانية الجنسية، من الشقة المقيمة بها فى الدقى 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الجيزة قد القت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات ضلوعه فى سرقة 12 ألف دولار ومصوغات ذهبية من شقة سائحة أوكرانية الجنسية بالدقى، وكشفت التحريات أن مالكة الشقة استعانت بالمتهم لتغيير كالون الباب إلا أنه احتفظ بنسخة من المفتاح واستغل سفرها للخارج وسرق الشقة.

وبمواجهة المتهم، اعترف أنه حصل على نسخة من مفتاح الشقة عقب استعانة مالكة الشقة به لتغيير كالون الباب واستغل أنها سافرت للخارج ودخل للشقة واستولى على المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.