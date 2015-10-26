ضبط 3000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة على تجار طلمبات رصيف تموين السيارات، وتمكنت من ضبط 3000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء.

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو "السعيد.ا.م"، 50 سنة، ومقيم بناحية بندر المطرية المدير المسئول عن طلمبة رصيف لتموين السيارات بدون ترخيص بناحية حى السلام طريق الملاحة العصافرة المطرية، وذلك لحيازته وتجميعه 3000 لتر سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقانون رقم 359 لسنة 1956، والقرار الوزارى رقم 102، 103 لسنة 2011.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9313 جنح مركز المطرية لسنة 2015.

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