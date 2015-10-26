15 نوفمبر.. أولى جلسات دعوى للمطالبة بوقف برنامج "أبلة فاهيتا"

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد رئيس مجلس الوزراء، يطالب خلالها بوقف عرض برنامج أبلة فاهيتا، الذى يعرض على قناة cbc، لمخالفته القيم والأخلاق بإيحاءات جنسية، 15 نوفمبر المقبل.

وقال صبرى إن برنامج معروف باسم أبلة فاهيتا يعرض على شاشة قناة CBC تقدمه دمية صناعية تسمى أبلة فاهيتا وهى شخصية بلهاء تتبارى وتتباهى فى التحدث بإسفاف وبألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق، وبإيحاءات جنسية فجة، خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن هذا البرنامج يدخل كل بيت وتشاهده بعض الأسر ولا يمكن أن يقال إن هذا حرية رأى أو إبداع، حيث إن هناك خيطا رفيعا بين الإسفاف والانحطاط وحرية الرأى والإبداع، وكذلك فرق كبير بين الديمقراطية والسفالة وقلة الأدب.

وأضاف صبرى فى دعواه أن هذا البرنامج يتحدث عن الأعضاء الجنسية للرجل بطريقة مبتذلة تماما كذلك يتطاول ويسخر بطريقة لا أخلاقية من شخصيات لها اسمها وتاريخها بجرأة ووقاحة متناهية، وأن جميع ما يعرض على قناة CBC من خلال برنامج أبلة فاهيتا تخالف تماما كل تقاليد المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار أنه من غير المقبول أن يعرض على شاشة قناة من المفترض أنها تحترم نفسها وتحترم مشاهديها وأخلاق وقيم وعادات مجتمع له ثوابته وأصوله.