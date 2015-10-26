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مفاجأة :تسجيل صوتي منسوب للفتاة الكويتية المقتولة فى مصر هى وأمها .. قبل الجريمة بلحظات !!

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مفاجأة :تسجيل صوتي منسوب للفتاة الكويتية المقتولة فى مصر هى وأمها .. قبل الجريمة بلحظات !! مفاجأة :تسجيل صوتي منسوب للفتاة الكويتية المقتولة فى مصر هى وأمها .. قبل الجريمة بلحظات !!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً  نسب الى  عقيلة عبد الحميد الخميسى وهى الفتاة الكويتية  التي قتلت في ويبدو ان التسجيل الصوتي تم قبل ان تلقى مصرعها بوقت قصير .

ويبدو من نبرة صوت الفتاة انها في حالة من الخوف والرعب حيث افادت انها تستمع الى صوت نباح الكلاب في  المكان ، ووصف المنزل بانه اشبه بمنزل ريا وسكينة  على حد وصفها .

ومن الجدير بالذكر ان  سيدة  سعودية الجنسية تبلغ من العمر ستون عاماً تدعى  مودة فاضل دياب وابنتها  الكويتية الجنسية البالغة من العمر سبعة وعشرون عاماً وتدعى عقيلة عبد الحميد الخميسى  قد لقو حتفهم على يد  عبد التواب سيد  مصري الجنسية  ،حيث  قام بقتلهم ودفنهم في بئر  داخل احدى المزارع بالقرية رقم 4 على الطريق الصحراوي  غرب مدينة سمالوط بصعيد مصر .

كما القت قوات الامن المصرية القبض على  خمسة متهمين اشتركوا  مع المتهم الاول في جريمة القتل ، ومن بين هؤلاء الخمسة  مالك المزرعة الذى كان يعمل سائق سيارة عند المجنى عليهم فى دولة الكويت

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