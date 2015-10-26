القنصلية المصرية بشنجهاى تفتح أبوابها فى جولة الإعادة لانتخابات البرلمان

فتحت القنصلية العامة المصرية بمدينة شنجهاى الصينية أبوابها صباح اليوم، أمام المصريين المقيمين بها، للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.

كانت القنصلية استعدت لاستقبال الناخبين، بطباعة الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية بدعم من وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات.

وحرص السفير خالد يوسف قنصل عام مصر فى شنجهاى على دعوة المواطنين مجددًا إلى التصويت بكثافة فى تلك الانتخابات، مؤكدًا الأهمية التى تكتسبها فى ضوء كونها المحطة الثالثة والأخيرة فى خريطة المستقبل.

وأصدرت القنصلية عدة بيانات، تدعو المصريين إلى المشاركة وممارسة حقوقهم السياسية والدستورية بهذا الصدد، وبما يربطهم بوطنهم الأم، على مواقع التواصل الاجتماعى التى يرتادها المصريون المقيمون فى الصين.

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