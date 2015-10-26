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تعرف على حقيقة ضبط ملايين الدولارات فى منزل حسن مالك والتسبب فى أزمة الدولار الحاليه

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مع وجود أزمة الدولار الحاليه وتضائل سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى وعدم توافر التوازن المطلوب بين العملتين مما أدى إلى حدوث أنهيار كبير فى بعض الشركات داخل وبدء أزمه أقتصاديه ضخمه أنتشرت العديد من الشائعات المختلفه عن الأسباب التى أدت إلى ذلك وعن وجود أزمه مدبره من قبل جماعة الأخوان المسلمين المنحله من أجل نزع أقتصاد البلد وأعادتها للوراء مره أخرى والعديد من الأقاويلل المنتشره من أكثرها كانت صوره تم مبلغ مالى كبير للغايه من الدولارات قد تم ضبطه بمنزل ” حسن مالك ”  الذى يعتبر من أبرز رجال الأعنال الذين كانو منضمين لجماعة الأخوان المسلمين وأنه هو المتسبب بأحتقان حالة الجنيه المصرى امام الدولار الأمريكى وتجميعه لعدد كبير من الدولارات الأمريكيه من أجل أنقاصها بالأسواق المصريه وأفتعال الأزمه , ولكن إذا بحثتم أكثر عن تلك الصوره فستجدون أنها تعود لعام 2007 ونشرت خارج مصر حيث يتضح منها أنه الشرطه قامت بضبط مبلغ 206 مليون دولار أمريكى موجودين بأحد المنازل بالمكسيك وتم حيازتهم والتحفظ عليهم .

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