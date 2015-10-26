للحوامل.. 5 نصائح علشان صحتك وصحة جنينك فترة التقلبات الجوية

كتبت هبة مصطفى

تؤثر التغيرات المناخية وتعرض البلاد لموجة الطقس البارد التى نشهدها حاليا فى تعرض الأشخاص لبعض الأضرار الصحية خاصة النساء الحوامل اللاتى تزيد فرص إصابتهن بأدوار البرد والإنفلونزا.

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تأثير التغيرات الجوية على صحة الحامل

أهم النصائح والإرشادات التى يجب على الحامل مراعاتها لحمايتها من الإنفلونزا

>حول ذلك يقول الدكتور محمد حجازى أخصائى أمراض النساء والتوليد بالمناظير: عادة تقل مناعة جسم النساء أثناء فترة حملهن مما يترتب عليه زيادة فرص إصابتهن بأدوار البرد والإنفلونزا خاصة فترة انتقال الفصول والطقس البارد الذى نعيشه حاليا والتى تتسبب أحيانا فى تعرضها وجنينها لبعض المخاطر الصحية.>ولذلك ينصح د.محمد قائلا " يجب على النساء الحوامل توخى الحذر خلال تلك الفترة للحفاظ على صحتها وصحة جنينها وتقليل فرص إصابتها بأدوار البرد وأهمها":>1)الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين C المتواجدة فى الليمون والبرتقال لتساعدها على تقوية جهاز مناعتها وتقليل الإصابة بالأنفلونزا .>2)الاهتمام بشرب السوائل الدافئة مثل الليمون بشرط تجنبها شربها ساخنة مراعاة أن تكون دافئة نوعا ما.>3)الاهتمام بتناول الخضروات الغنية بالفيتامينات لتقوية مناعة جسمها مثل الخس والجرجير والجزر والطماطم - جميع عناصر طبق السلاطة مفيدة للحامل تلك الفترة ->4)تجنب تناول المشروبات الغنية بالكافين مثل القهوة سريعة التحضير ومشتقاتها لتجنب انخفاض مستوى الحديد بجسمها التى تحتاج له تلك الفترة.>5)مراعاة عدم استخدام أجهزة التكييف على المؤشر الدافئ لتفادى تعرضها لأدوار البرد.

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