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كاتب بريطانى: الغرب لا يقيم وزنا للبشر فى الشرق الأوسط وإنما للسياسات فقط

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كاتب بريطانى: الغرب لا يقيم وزنا للبشر فى الشرق الأوسط وإنما للسياسات فقط كاتب بريطانى: الغرب لا يقيم وزنا للبشر فى الشرق الأوسط وإنما للسياسات فقط
اتهم الكاتب البريطانى روبرت فيسك رئيس وزراء بلاده الأسبق تونى بلير بأنه إنما اختار الحرب على العراق عام 2003 لأنه لم يقم وزنًا للبشر وإنما أقام للسياسات فقط.

وفى مقال نشرته "الإندبندنت" علق فيسك على تصريحات أدلى بها بلير مؤخرا قال فيها "أعتذر عن الأخطاء وعن حقيقة أن المعلومات الاستخباراتية كانت خاطئة، فيما أجد أنه من الصعب الاعتذار عن الإطاحة بنظام صدام حسين، وأجد أن ثمة "جوانب من الحقيقة" فى الربط بين نشوء تنظيم داعش وحرب العراق 2003."

واستهل فيسك مقاله قائلا "ها هو تونى بلير يعاود الظهور من جديد إنه يعتذر، ولكن ليس عن الحرب، وإنما فقط عن "الاستخبارات".

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