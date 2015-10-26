وزيرا داخلية الجزائر وتونس يبحثات مسألة تأمين الحدود

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوى، على ضرورة خلق حركة اقتصادية على طول الشريط الحدودى الجزائرى التونسى، مشيرا فى هذا الصدد إلى انعقاد اللجنة المشتركة الحدودية خلال النصف الأول من العام المقبل .

وشدد بدوى فى تصريح أدلى به عقب محادثاته مع وزير الدولة لدى وزير الداخلية التونسى المكلف بالشؤون المحلية الهادى مجدوب مساء الأحد على ضرورة العمل على جمع رجال الأعمال وتقريب طلبة الجزائر وتونس من أجل خلق حركة اقتصادية على الشريط الحدودى من منطلق خصوصيات والثروة الموجودة بهذه المناطق، مؤكدا الاتفاق خلال المحادثات على عقد لقاءات بين مسئولى البلدين لتطوير العلاقات الثنائية .

من جهته أكد وزير الدولة التونسى، أن مواقف الجزائر وتونس متقاربة فى كل المجالات وأن البلدين عازمان على تجاوز كل الصعوبات ومواصلة التعاون الثنائى الذى كان محور المحادثات بالإضافة إلى بحث مسألة تأمين الحدود .