أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزيرا داخلية الجزائر وتونس يبحثات مسألة تأمين الحدود

Google+ Print
وزيرا داخلية الجزائر وتونس يبحثات مسألة تأمين الحدود وزيرا داخلية الجزائر وتونس يبحثات مسألة تأمين الحدود

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوى، على ضرورة خلق حركة اقتصادية على طول الشريط الحدودى الجزائرى التونسى، مشيرا فى هذا الصدد إلى انعقاد اللجنة المشتركة الحدودية خلال النصف الأول من العام المقبل .

وشدد بدوى فى تصريح أدلى به عقب محادثاته مع وزير الدولة لدى وزير الداخلية التونسى المكلف بالشؤون المحلية الهادى مجدوب مساء الأحد على ضرورة العمل على جمع رجال الأعمال وتقريب طلبة الجزائر وتونس من أجل خلق حركة اقتصادية على الشريط الحدودى من منطلق خصوصيات والثروة الموجودة بهذه المناطق، مؤكدا الاتفاق خلال المحادثات على عقد لقاءات بين مسئولى البلدين لتطوير العلاقات الثنائية .

من جهته أكد وزير الدولة التونسى، أن مواقف الجزائر وتونس متقاربة فى كل المجالات وأن البلدين عازمان على تجاوز كل الصعوبات ومواصلة التعاون الثنائى الذى كان محور المحادثات بالإضافة إلى بحث مسألة تأمين الحدود .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365