مميش: عبور 89 سفينة قناة السويس خلال يومين بحمولة 5,7 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين من بداية الأسبوع الحالى عبور 89 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 5 ملايين و700 ألف طن، حيث شهدت القناة الجديدة عبور 31 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و100 ألف طن، وعبرت القناة القديمة من الشمال دون توقف 48 سفينة، بحمولة قدرها 2 مليون و600 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت الماضى عبور 46 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 3 ملايين و329 ألف طن، وعبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال 23 سفينة، بحمولة قدرها مليونًا و500 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت من الشمال هى سفينة الحاويات البنمية MSC OLIVER بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا، كما عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 23 سفينة بحمولة قدرها مليونًا و829 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدنماركيةMUNKEBO MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن.

كما شهدت القناة أمس الأحد، عبور 43 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و347 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 25 سفينة بحمولة قدرها مليونًا و76 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL MARS، بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى جدة بالسعودية، وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليونًا و271 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول الليبيرية ELEXANDER THE GRET بحمولة قدرها 171 ألف طن.

عبور43 سفينة قناة السويس بحمولة قدرها 3, 2 مليون طن