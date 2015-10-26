بالصور..محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال إزالة مياه الأمطار من الشوارع

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متابعته لأعمال إزالة مياه الأمطار من شوارع المحافظة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت الصفحة، إن أمطاراً غزيرة فاجأت محافظة جنوب سيناء، حيث أدت إلى تراكم المياه فى عدة طرق بمدينة شرم الشيخ، كما أدت غزارة المياه لإغلاق بعض الطرق خوفاً على سلامة المارة".

وأضافت، أن المحافظ قام برفع درجات الاستعداد القصوى واستنفار جميع المعنيين، من دفاع مدنى، ومرور وشركة مياه، ونجدة ومجلس مدينة، لرفع المياه من الشوارع.



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