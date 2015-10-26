أسهل طريقه للتأكد من نضج الفاكهه والخضراوات قبل شرائها بأستخدام الهاتف المحمول

من منا لايحب ان يتأكد من نضج الخضروات والفاكهه التى نريد أن نقوم بشرائها ومعظمنا يعتمد على الشكل الخارجى للفاكهه والخضروات أو على ملمسها وهذا لايعطى النتيجه السليمه فى النهايه واليوم أصدرت أحدث تقنيه تمكنك من التاكد من تمام نضج الخضروات والفاكهه وهذا عن طريق ” هايبر كام ” وهى تطبيق جديد للتصوير الطيفي عن طريق كاميرا تتيح التصويربالأشعة السينية ” اكس راى ” فتسمح لمستخدمين ذلك التطبيق بالنظر تحت قشرة الفاكهة حتى تتمكن من معرفة تمام نضجها ويصل دقتها إلى 94% كما يمكنها أيضا معرفة جودة الأطعمه الموجوده بالثلاجه وإذا كان أصابها أى نوع من العفن أم لا وكان التصميم المبدئى لتلك الكاميرا بحسب جامعة سياتيل الأمريكيه وتعاقدها مع مايكروسوفت لتكون بتكلفة 800 دولار ولكن يعمل الباحثون الآن على تطوير تلك التقنيه لتصبح تطبيق يوضع على الهواتف المحموله من أجل تشغيله بمنتهى السهوله ويكون قيمة التطبيق فى الأسواق 50 دولار ويتوقع أن ينال أقبال هائل من قبل الجميع ويتوقع صدوره قريبا وجعله سهل التداول .

شبكةعيونالإخبارية

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