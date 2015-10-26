أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طب المنصورة تُناقش أسباب السكتة الدماغية

Google+ Print
طب المنصورة تُناقش أسباب السكتة الدماغية طب المنصورة تُناقش أسباب السكتة الدماغية
تنظم وحدة التعليم الطبى المستمر بكلية الطب "اليوم العالمى للسكتة الدماغية" يوم الأربعاء القادم، بقاعة الدكتور مدحت محمد على تحت رعاية الدكتور محمد القناور رئيس الجامعة، وريادة الدكتور السعيد عبد الهادى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون البيئة، وتنظيم الدكتور أشرف شومة مدير الوحدة.

يحاضر بالندوة نخبة من أساتذة كلية الطب، من بينهم الدكتور أشرف عبد المنعم أستاذ طب المخ والأعصاب، والدكتور وسام فتحى مدرس طب المخ والأعصاب، تامر أبو السعد أستاذ طب التخاطب، الدكتورة منال الطرشوبى أستاذ الامراض الباطنية، الدكتور عبد المنعم عفيفى أستاذ الروماتيزم والتأهيل.
>تناقش الندوة أهم أسباب والأمراض المسببة للإصابة بالسكتة الدماغية، وعرض أحدث الأبحاث والعلاجات للحد والوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365