طب المنصورة تُناقش أسباب السكتة الدماغية

تنظم وحدة التعليم الطبى المستمر بكلية الطب "اليوم العالمى للسكتة الدماغية" يوم الأربعاء القادم، بقاعة الدكتور مدحت محمد على تحت رعاية الدكتور محمد القناور رئيس الجامعة، وريادة الدكتور السعيد عبد الهادى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون البيئة، وتنظيم الدكتور أشرف شومة مدير الوحدة.

يحاضر بالندوة نخبة من أساتذة كلية الطب، من بينهم الدكتور أشرف عبد المنعم أستاذ طب المخ والأعصاب، والدكتور وسام فتحى مدرس طب المخ والأعصاب، تامر أبو السعد أستاذ طب التخاطب، الدكتورة منال الطرشوبى أستاذ الامراض الباطنية، الدكتور عبد المنعم عفيفى أستاذ الروماتيزم والتأهيل.

>تناقش الندوة أهم أسباب والأمراض المسببة للإصابة بالسكتة الدماغية، وعرض أحدث الأبحاث والعلاجات للحد والوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية.