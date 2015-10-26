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بالصور.. علاء مرسى يختار المتميزين فى تصفيات فرقة الموهوبين بالإسكندرية

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بالصور.. علاء مرسى يختار المتميزين فى تصفيات فرقة الموهوبين بالإسكندرية بالصور.. علاء مرسى يختار المتميزين فى تصفيات فرقة الموهوبين بالإسكندرية
قام الفنان علاء مرسى مساء أمس باختيار المواهب المتميزة فى التصفيات النهائية لفرقة الموهوبين للمسرح والسينما بالإسكندرية بقصر ثقافة الشاطبى، الذى ترأسه أميرة مجاهد، وبرعاية الهيئة العامة لقصور ثقافة الشاطبى برئاسة الكاتب المسرحى محمد ناصف، ويهتم المشروع باكتشاف الموهوبين بأقاليم ، حيث يختار مرسى بين 100 من موهوبى الإسكندرية الذين شاركو فى ورش تدريبية بعد اختيارهم فى المرحلة الأولى.

اليوم السابع -10 -2015

وشارك الفنان، فى اختياراته لجنة التحكيم المشكلة من 15 عضوًا على رأسهم الدكتور عمر أبو القاسم والدكتور أحمد سرحان مخرد، ومدير تصوير وخبير تنمية بشرية ومحمد كامل مدير عام فرق الموهوبين بمصر والعالم العربى، والسيد عبد المجيد وناصر يونس ومحمد الغرباوى ومحمد العافى وأسمة كامل.

اليوم السابع -10 -2015

وقال علاء مرسى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يقوم الآن بتصفية المواهب التى تم دمجهم فى ورشة استمرت من 4 إلى 5 أسابيع لصقل مواهب المشاركين، واختيار 25 موهبة لتأهيلهم لتقديم عرض فنى يمثل محافظاتهم فى مهرجان كبير سيقام بالقاهرة، بحضور عدد من الفنانين والمخرجين ووزير الثقافة.

اليوم السابع -10 -2015

وقال مرسى، إن مشروع المواهب لن يقتصر فقط على المواهب الفنية، وإنما أصحاب القدرات والإبداعات فى مختلف المجالات بالمحافظات المصرية والوطن العربى، وبدعم كامل منه فقط .
>وأوضح مرسى، أن محافظات الصعيد فى خطته بالمرحلة الثانية لاكتشاف مواهب شبابها مشيراً لأن الفئات العمرية التى يستهدفها فى مشرعه بدءًا من 5 سنوات وحتى السبعين عاماً، وبدعم مادى كامل منه.

اليوم السابع -10 -2015
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