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تطوير مجمعات استهلاكية وتجهيزها بالسلع فى طنطا

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تطوير مجمعات استهلاكية وتجهيزها بالسلع فى طنطا تطوير مجمعات استهلاكية وتجهيزها بالسلع فى طنطا
جهزت إدارة مباحث بالغربية تحت إشراف العميد أحمد الخواجة – مدير الإدارة، عددًا من المجمعات الاستهلاكية عن طريق عمل شراكة بين تلك المجمعات والشركات المنتجة للسلع الغذائية، لتوريدها بأسعار الجملة للمستهلك، حيث تم تطوير وتجديد المجمع الاستهلاكى بمساكن سيجر خلف المعهد الدينى، وتجهيزه بالسلع الاستهلاكية للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، ببذل الجهود لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ورفع المغالاة فى الأسعار الغذائية.
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