حزب الحرية بالقليوبية يطالب الجهاز التنفيذى بالاستعداد لموجة الطقس السيئ

حذرت أمانة حزب الحرية بالقليوبية، المسئولين التنفيذيين بالمحافظة من عدم الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، تفاديًا لوقوع الكوارث مثلما حدث بمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد عامر الخولى، المتحدث الرسمى باسم الحزب بالقليوبية، الجهاز التنفيذى بالقليوبية، وعلى رأسهم المهندس محمد عبد الظاهر المحافظ، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكوارث، حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.

وشدد الخولى، على أن الحزب لن يتسامح إذا حدث تقصير فى مواجهة هذه الأزمة كما حدث بالإسكندرية وعدد من المحافظات، موضحًا أنه يجب على جميع الأجهزة المعنية، أن تستعد لتنفيذ دورها لإدارة الأزمة، والاستعداد لها حتى تتفادى أى كوارث قد تحدث.