أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حزب الحرية بالقليوبية يطالب الجهاز التنفيذى بالاستعداد لموجة الطقس السيئ

Google+ Print
حزب الحرية بالقليوبية يطالب الجهاز التنفيذى بالاستعداد لموجة الطقس السيئ حزب الحرية بالقليوبية يطالب الجهاز التنفيذى بالاستعداد لموجة الطقس السيئ
حذرت أمانة حزب الحرية بالقليوبية، المسئولين التنفيذيين بالمحافظة من عدم الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، تفاديًا لوقوع الكوارث مثلما حدث بمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبه، طالب الدكتور أحمد عامر الخولى، المتحدث الرسمى باسم الحزب بالقليوبية، الجهاز التنفيذى بالقليوبية، وعلى رأسهم المهندس محمد عبد الظاهر المحافظ، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكوارث، حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.

وشدد الخولى، على أن الحزب لن يتسامح إذا حدث تقصير فى مواجهة هذه الأزمة كما حدث بالإسكندرية وعدد من المحافظات، موضحًا أنه يجب على جميع الأجهزة المعنية، أن تستعد لتنفيذ دورها لإدارة الأزمة، والاستعداد لها حتى تتفادى أى كوارث قد تحدث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365