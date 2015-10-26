تعليم الإسماعيلية: تحقيق فورى للتهاون فى النشيد الوطنى وتحية العلم

أعلنت الدكتورة أسماء عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنها نظمت عدة اجتماعات مع مدير إدارة أبو صوير وإدارة شمال الإسماعيلية ولجان المتابعة التى سلمت أول تقاير قوافل المتابعة الميدانية لبعض المدارس.

وتم التشديد على اتخاذ إجراء حاسم والتحويل للشئون القانونية لمخالفة الكتاب الدورى رقم 18 لسنة 2013 الذى يلزم المدارس بوضع العلم المصرى فوق كل المنشآت التعليمية مع التزام كل المدارس بأقسامها المختلفة بأن يقوم الطلاب بتحية العَلم، وترديد النشيد الوطنى أثناء الطابور، وتخصيص محتوى الإذاعة المدرسية لغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن، بالإضافة إلى ضرورة توفير المناخ الجيد والآمن للطلاب التحذير من الحديث فى السياسة أو الترويج لمرشح أو حزب داخل المدارس وعدم استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية والانتخابية أو الدينية بل إلزام جميع مديرى المدارس بالإعلان الواضح عن مجموعات التقوية وأسعارها الرمزية وكذلك كتابة عبارات تحث على المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة وضرورة غرس قيم المواطنة وروح الانتماء للوطن.

وأكدت الدكتورة أسماء أن المديرية تسعى من أجل عام دراسى ناجح وشددت خلال الاجتماع مع بعض الموجهين ومديرى الإدارات على ضرورة حسن معاملة أولياء الأمور داخل المدارس وتحديد موعد معلن للزيارة بعد الواحدة ظهرا، لتمكينهم من متابعة أبنائهم وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأشارت إلى دقة تنفيذ الكتاب الدورى "26 لسنة2015" الصادر فى 20/9/2015 ومتابعة الفصول وكثافتها وحالات المبانى، ودورات المياه والنظافة والدفاتر والسجلات وخاصة دفاتر الحضور والانصراف خمسة سلوك والأمن وتسليم الكتب والتزام بلائحة الانضباط المدرسى لتهيئة مناخ صحى وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة تتضمن الاحتياجات اللازمة لحسن سير العملية التعليمية.

وطالبت بالالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى وتوزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات وإعداد جداول الحصص وتوزيع المهام وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس.

وتم التنبيه بحظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى وضرورة متابعة التعليمات الأمنية، واشتراطات الصحة والسلامة والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالمحافظة للاستعداد للانتخابات البرلمانية ووضع خطط تأمين المدارس والمبانى التعليمية بالمحافظة لتوفير الجو الآمن للطلاب أثناء سير الدراسة.

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