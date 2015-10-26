عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان" يناشد الرئيس تأجيل الانتخابات برفح والعريش

ناشد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية بدائرتى العريش و"رفح والشيخ زويد"، بعد اغتيال مرشح حزب النور بسيناء.

واقترح سلام، فى مكالمة أجراها مع "اليوم السابع"، تأجيل الانتخابات بالدائرتين لحين إعلان منطقة سيناء خالية من الإرهاب، حفاظًا على أرواح المرشحين والقضاة والقائمين على العملية الانتخابية والناخبين أنفسهم، أو تعيين النواب بهاتين الدائرتين ممن يراهم الرئيس مناسبين، على حد قوله.

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