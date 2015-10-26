خالد الزعفرانى: جماعات التكفير تعتبر حزب النور "كافر" وتستحل دماء أعضائه

قال خالد الزعفرانى القيادى السابق بجماعة الإخوان، والباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى، إن أعضاء حزب النور وقياداته تعرضوا لتهديدات من الجماعات الإرهابية فى سيناء والتى منها جماعة أنصار بيت المقدس وداعش.

وأضاف "الزعفرانى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجماعات التكفيرية تعتبر حزب النور على رأس قائمة الكفار وتستحل دماء أعضاءه، مشيرا إلى أن هذه الجماعات حاولت أكثر من مرة اغتيال قيادات حزب النور فى سيناء.

يشار إلى أن أمين حزب النور فى شمال سيناء الدكتور مصطفى عبد الرحمن، تم اغتياله أول أمس على أيدى ملثمين منتمين لجماعات ارهابية.