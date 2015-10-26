النيابة ترسل ملف "رشوة الزراعة" لـ"الاستئناف"وتخطر المتهمين داخل محبسهم

قالت مصادر أمنية، إن النيابة العامة أعلنت صلاح الدين هلال وزير الزراعة السابق، وباقى المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، بإحالة الملف إلى المحاكمة الجنائية، وقامت بتسليم كل منهم صورة من قرار الإحالة والاتهمامات الموجهة إليهم ومواد الاتهام، وذلك داخل محبسهم.

كما تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، من النيابة العامة ملف قضية "رشوة وزارة الزراعة"، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين، وذلك تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمتهم أمام محكمة دوائر الجنايات.

وكانت النيابة أمرت بحبس كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحيى الدين محمد سعيد مدير مكتبه، والراشى أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمود فودة، على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والخاصة بطلب وأخذ مسئولى وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم "أيمن محمد رفعت عبده الجميل" مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بوادى النظرون.

وتمثلت هذه الهدايا فى عضوية عاملة فى النادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه، لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من إحدى محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفًا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردًا وأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودى وطلب وحدة سكنية بإحدى المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

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إحالة المتهمين فى قضية فساد وزارة الزراعة للجنايات خلال ساعات