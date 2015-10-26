محافظة القاهرة تستعد لمواجهة أمطار الشتاء بـ 25 ألف بالوعة صرف

بدأت محافظة القاهرة، استعداداتها المكثفة لاستقبال موسم الأمطار لتفادى حدوث ما شهدته محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، حيث تم التنسيق بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة ومرفق الصرف الصحى، لإزالة القمامة من أمام مداخل وفتحات الصرف الصحى المُجهزة على أجناب الشوارع بمختلف الأحياء، والتى وصل عددها إلى 25 ألف بالوعة أمطار، كما تم تشكيل لجان يتكون أعضاؤها من الهيئة والصرف الصحى والمتابعة الميدانية لعمل جولات عشوائية للتأكد من جاهزية هذه البالوعات.

وقال المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إنه تم رفـع كفاءة الأعداد المتوفرة من شفاطات المياه الموجودة بوحدة الإنقاذ المركزى بالهيئـة والتى وصل عددها إلى 10 شفاطات، بالإضافة إلى شفاطات المياه النقالى والتى وصل عددها إلى 12 شفاطا، والتى تتواجد بعدد من أفرع الهيئة، مشيراً إلى أنه سيتم التأكد من صلاحيتها وتوافر الخراطيم السليمة معها لتكون جاهزة للدفع بها فى أى اتجاه يحتاج لرفع المياه منه، خاصة فى الشوارع والأماكن الضيقة.

وأضاف المهندس حافظ السعيد، أنه تم تجهيز فرق الطوارئ من العمال والمعدات اللازمة بكل أفرع الهيئة بالأحياء، وذلك للعمل فى تصريف المياه وخاصة عند مطالع ومنازل الكبارى الحيوية بالقاهرة، وعند مداخل ومخارج الأنفاق بحيث يتم دفع هذه الفرق بسرعة للعمل فى حالة تواجد مياه مطلوب تصريفها فى هذه الأماكن لعدم تعطيل حركة المرور.

ووجه الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بعمل حصر بإعداد البالوعات التى تعانى من مشكلات لحلها قبل حلول موسم الأمطار، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات بالطقس والاستعداد للتقلبات المناخية طوال فترة الشتاء.

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