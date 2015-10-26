انتهاء أزمة أمين الشرطة المهدد بالانتحار بعد تأكيدات بعدم نقله خارج الجيزة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، انتهاء أزمة أمين شرطة إدارة النجدة عماد سليمان الذى كان يهدد بالانتحار بالقفز من أعلى برج لاسلكى، اعتراضا على صدور قرار بنقله من النجدة إلى قسم شرطة الوراق، وخوفا من صدور قرار آخر بنقله خارج مديرية أمن الجيزة، بعد لقاء أحمد مصطفى المنسق العام لأندية أفراد الشرطة باللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة.

وأكد مدير أمن الجيزة للمنسق العام لأندية أفراد الشرطة عدم صدور أى قرار بنقل أمين الشرطة خارج نطاق مديرية أمن الجيزة، وأن القرار يتضمن فقط نقله من إدارة النجدة إلى قسم شرطة الوراق.

وساعد فى حل الأزمة التى استمرت لساعات اللواء عاطف شعير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، وعقب لقاء مدير الأمن تمكن المنسق العام لأندية أفراد الشرطة وزملاء أمين الشرطة من إقناعه بالنزول من أعلى البرج بعد أن كاد يسقط بسبب ارتفاع نسبة السكر والضغط لديه، وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

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