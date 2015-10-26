"بيت الزكاة": التكفل بعلاج 250 مريضا بـ"فيرس سى" لغير القادرين

قال الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، التابع للأزهر الشريف، إن البيت تكفل بعلاج 250 من مرضى الكبد الوبائى فيرس سى "غير القادرين"، وذلك فى أول شهر منذ توقيعه اتفاقية مع شركة فاركو للأدوية المتخصصة فى تصنيع العقاقير الطبية والمنتجة للبديل المصرى لدواء علاج فيروس سى الوبائى.

وأضاف ناصر فؤاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بيت الزكاة وقع عقدا مع الشركة المنتجة للعقار يؤدى إلى خفض تكاليف علاج مريض بيت الزكاة لـ 75% عن مثيله من العلاج الأجنبى وبنسبة 60% عن المصرى، كاشفا عن أن الاتفاق يقضى بأن كل مريض يعالج على نفقة بيت الزكاة تعالج الشركة مقابله مريضا مجانا، مشيرا إلى أن الشركة تبرعت للبيت بأتوبيس مجهز بعيادة متنقلة يبلغ تكلفته ما يقرب من عشرة ملايين جنيه سيقوم بعمل مسح طبى شامل بالقرى الأكثر فقرا.

وأوضح أن العلاج يشمل الذين ليس لديهم تأمين صحى وغير القادرين، لافتا إلى أنه يتم اختيار المرضى من قوائم وزارة الصحة ويتم اختيار من تنطبق عليه الشروط.

وأوضح أن الاتفاق الموقع مع شركة الأدوية، تضمن رصد مبلغ 100 مليون جنيه كمرحلة أولى لعلاج مرضى فيروس سى، بالتعاون مع اللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية، مضيفا أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وافق خلال لقائه به مؤخرا على تبرع المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية ممثلة فى بيت الزكاة المصرى بوحدتين صحيتين ستقام أحدهما بالصعيد والأخرى بالوجه البحرى بتكلفة 3 ملايين جنيه، كما تم تشكيل مجموعة عمل من بيت الزكاة ووزارة الصحة فى الإسراع لتقديم تلك الخدمات.