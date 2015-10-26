بالصور.. "الزهرة" يقع فى أكبر استطالة ويقترن بـ"المشترى" فى سماء مصر

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة فلكية فريدة، ألا وهى وقوع كوكب الزهرة فى أكبر استطالة له واقترانه بكوكب المشترى، والتى تعد من أبرز الظواهر خلال الشهر الجارى.

ومن الممكن أن يرى اقتران الكوكبين بالعين المجردة بوضوح فى كبد السماء، حيث يظهر الزهرة فى صورة نجم أبيض فائق اللمعان فى الأفق الشرقى.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن كوكب الزهرة هو ثانى كوكب من حيث البعد عن الشمس ويقع فى داخل مدار الأرض، ما يعنى أن هذا الكوكب لا يمكن أن يقابل الشمس فى سماء الأرض مثل القمر عندما يكون فى طور البدر المكتمل، ولا يمكن لهذا الكوكب أن يبتعد عن الشمس 90 درجة مثل القمر عندما يكون فى التربيع الأول بسماء المساء أو التربيع الأخير بسماء الفجر.



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