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رئيس مجلس النواب العراقى: نرحب بأى دعم يساند القوات فى حرب داعش

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رئيس مجلس النواب العراقى: نرحب بأى دعم يساند القوات فى حرب داعش رئيس مجلس النواب العراقى: نرحب بأى دعم يساند القوات فى حرب داعش

>رحب رئيس مجلس النواب العراقى د.سليم الجبورى بأى دعم يصب فى مجال إسناد القوات العراقية بالمعلومات الاستخباراتية والإسناد الجوى والتدريب والتسليح وضرورة استمرار هذا الدعم لحرب تنظيم داعش الإرهابى فى محافظتى الأنبار وصلاح الدين.

جاء ذلك خلال لقاء الجبورى فى بغداد مساء الأحد مع السفير الأمريكى لدى العراق ستيوارت جونز، حيث بحثا آخر تطورات الوضع السياسى والامنى ومناقشة مستجدات الحرب على داعش وسبل زيادة التنسيق بين القوات العراقية والتحالف الدولى من أجل استمرار العمليات العسكرية لطرد داعش.

وكانت القوات العراقية المشتركة شرعت بالمرحلة الثانية لتحرير الرمادى فى يوم الأربعاء 7 أكتوبر وتقدمت صوب مركز المدينة من عدة محاور لتحكم حصار التنظيم من كافة الاتجاهات تمهيدا لتحريرها من قبضة داعش.. بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى بدأت يوم 13 يوليو، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر، حيث تم خلالها عزل مدينتى الفلوجة والرمادى وفرض طوق أمنى حولهما وقطع خطوط إمداد داعش بالأنبار ومع سوريا.
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