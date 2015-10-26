انفصال النجم Liam Payne عن حبيبته Sophia Smith Break

انفصل نجم فرقة One Direction" Liam Payne "عن حبيبته Sophia Smith Breakبعد علاقة حب دامت سنتين بحسب مصادر صحفية.

وذكرت مصادر مقربة ان Liam ،البالغ من العمر 22 عاماً، انفصل عن Sophia، 21 عاماً، بعد أيام من الغاء حفلته مع الفرقة بسبب حالته الصحية السيئة.

وأضافت المصادر ان سبب الانفصال هو انشغال Liam المستمر في حفلاته وأعماله مع الفرقة.

يشار الى ان فرقة "One Direction" مرت بظروف كانت صعبة جداً خاصة بعد انفصال نجم الفرقة السابق زين مالك عن خطيبته Perrie Edwards.

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