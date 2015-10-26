بالصور: حضور فني مكثف في مهرجان القنوات الفضائية

أقيمت مساء أمس فعاليات مهرجان القنوات الفضائية في دورته السادسة في حفل ضخم شهد حضور كبير من النجوم والنجمات ممن تم تكريمهم.

فحصلت الممثلة دنيا سمير غانم على جائزة أفضل ممثلة كوميدية، وعلى جائزة التميز عن مسلسل"بعد البداية" حصلت الفنانة التونسية درع على درع التكريم فيماحصلت الفنانة نيللى كريم على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "تحت السيطرة" وحصل أيضا المخرج تامر محسن على جائزة أفضل مخرج عن نفس المسلسل، وعن دوره المميز والذي خطف الأنظار في العمل نفسه حصل الممثل أحمد وفيق على جائزة الإبداع والتي حصلت عليها أيضا الممثلة الشابة جميلة عوض، وعن دوره المتميز بالعمل ذاته حصل الفنان التونسي ظافر العابدين على جائزة .

وحصل يوسف الشريف على جائزة عن مسلسل "لعبة إبليس"،وعن نفس العمل حصلت إنجى علاء على جائزة أفضل قصة.

كما حصل مسلسل "بعد البداية"على عدة جوائز، حيث حصد جائزة أفضل مسلسل، وجائزة أحسن عمل متكامل "مجموعة فنون مصر"، وأحسن ممثل طارق لطفي، وجائزة التميز التونسية درة، وأحسن سيناريو عمرو سمير عاطف، جائزة التميز فاروق الفيشاوي عن دوره وأفضل إنتاج لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما حصل خالد النبوي على الجائزة نفسها عن دورة في مسلسل "مريم"الذي عرض في شهر رمضان الماضي وشاركت في بطولته المغنية هيفا وهبي.

وحصل مسلسل "حارة اليهود" على جائزة أفضل مسلسل تاريخي، وجائزة خاصة لمخرجه محمد جمال العدل،

وحصل كل من الإعلاميون وائل الإبراشي ومنى الشاذلي وبوسي شلبي وبسمة وهبة وأسامة منير على جوائز كأفضل إعلاميين،كما حصل المطرب محمد حماقي على جائزة أفضل مطرب.

وحصلت نجلاء بدر على جائزة التميز عن دورها في مسلسل "بين السرايات" كما حصلت الفنانة روجينا على جائزة التميز عن دورها بنفس المسلسل وعن مسلسل أخر هو "بعد البداية" وحصلت أيضا الفنانة سوسن بدر على جائزة الإبداع.

وشهد الحفل حضور المخرج سامح عبد العزيز في أول ظهور له بعد الطلاق من الممثلة روبي وحصل سامح على جائرة الإبداع عن مسلسل"بين السريات"

وحصل الممثل محمد رمضان" على جائزة كأفضل ممثل إذاعي لعام 2015 عن مسلسل "عنتر "VIP..

وحصلت النجمة نيكول سابا والتي حصرت بفستان أنيق لفت الأنظار إليها علي تكريم خاص عن دورها في مسلسل "ألف ليلة وليلة" بالمهرجان، والتي جسدت من خلاله شخصية شهر زاد.

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