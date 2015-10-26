أحمد سعد يعلن انفصاله عن ريم البارودي وابنة عمها تنفي

أعلن المطرب أحمد سعد فسخ خطوبته من الممثلة ريم البارودي، في خبر صادم لجمهوره خاصة وأن الخطيبين

لطالما تحدثا عن قصة حبهما، وكانا لا ينفصلان في المناسبات العامة، حتى أنهما يقومان حالياً ببروفات مسرحية استعداداً لعرضها قريباً.

وأعلن أحمد سعد الخبر على حسابه الشخصي على فيس بوك قائلاً " من النهارده مفيش حاجة تربطني بريم البارودي غير الصداقة فقط ومش حرجع أقول الاكونت أتسرق ... وبكرة حقول ليه".

اللافت في الأمر أن سعد أكد لأصدقائه أنه هو الذي كتب على الفايسبوك وأنّ حسابه لم يقرصن، موضحاً أن هناك خلافات شديدة بينه وبين ريم، إلا أن نشوى ابنة عم ريم نفت الخبر على صفحة ريم وأوضحت أن صفحة أحمد مسروقة من فتاة تريد التفرقة بين أحمد وريم.

فقد كتبت ابنة عم ريم "لكل صحفي بعتلي رسالة عايز يعرف ريم بنت عمي واحمد فسخوا خطوبتهم وﻻ ﻵ ولكل الناس اللي عمالة تطلع إشاعات ونفسهم إنهم يتفرقوا وفاكرين إنهم لما يسرقوا صفحة أحمد ويعملوا ما بدالهم ويكتبوا كلمتين وﻻ يلزمونا ﻵنهم من شوية ناس مرضى نفسيين .. أحب أقولكم صفحة أحمد مسروقة من واحدة كانت أدمن صفحته وهتموت وتفرق بين اﻵتنين عشان نفسها يبقى ليها علاقة معاه وهو عمره ما هيفترق هو وريم .. أسيبلكم الفيديو والتعليق لكل الناس المحترمة".

ونشرت نشوى فيديو لأحمد سعد يتحدث عن حبة الكبير لريم الذي بدأ منذ 13 عام.