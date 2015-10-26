الإفراج عن الفنان الكويتي عبدالعزيز الكسار بعد واقعة المول

بعد تعرضه للتوقيف في العاصمة السعودية الرياض بتهمة مخالفة الأنظمة والاختلاط بالنساء والتصوير معهن داخل مول النخيل في الرياض، أفرجت الجهات الأمنية بالرياض عن الفنان الكويتي عبد العزيز الكسار، ووجهت له تهم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة سبق السعودية أن الممثل أفرج عنه بالكفالة لحين استكمال قضيته في هيئة التحقيق والادعاء العام على ضوء المحضر المعد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبحسب الصحيفة فإن الممثل الذي يحمل الجنسية السعودية، ومن مواليد الكويت، قد أوقف من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في أحد المجمعات التجارية شمال العاصمة، مساء السبت 24 أكتوبر بعد توقفه مع النساء والاختلاط بهن والتصوير معهن والاستعراض بينهن بعد استغلاله لبرامج التواصل الاجتماعي للدعوة إلى مقابلته في المول، ما تسبب في إحداث التجمع وإثارة الفوضى داخل المول.

وكانت مقاطع فيديو قد أظهرت اقتياد الممثل إلى خارج المجمع التجاري، من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما وجد إجراء الهيئة وحزمهم مع الممثل المخالف إشادة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدمت عبارات الشكر لأعضاء الهيئة نتيجة تصديهم للمثل ومنعهم للمخالفات الشرعية والتعدي على الأعراف والتقاليد.