أمير الشرقية يتسلم تقرير «بلدي القطيف» ويناقش مشروعات المحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه في الإمارة صباح أمس، رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف شرف بن حسن السعيدي يرافقه أعضاء المجلس ورئيس بلدية المحافظة المهندس زياد بن محمد مغربل.

وناقش أمير المنطقة بعض المواضيع البلدية المتعلقة بالمحافظة مؤكداً أن ما تعيشه المنطقة ومحافظاتها من نهضة وتطور في جميع المجالات بفضل الله ثم بالدعم والمتابعة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله-.

وقدم رئيس المجلس والأعضاء لأمير المنطقة تقريراً عن المجلس، وكذلك التطور الذي تشهده المحافظة في جميع المجالات، وقد أثنى الحضور على الدعم والرعاية التي تحظى بها المنطقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله- ومتابعة واهتمام سموه الكريم للمحافظة ومشاريعها. من جهة ثانية، استقبل أمير المنطقة الشرقية في مكتبه م. طارق بن عبدالله الملحم مدير عام فرع وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية، حيث قدم لأمير المنطقة الشرقية التقرير السنوي وأشاد أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من إنجازات في المنطقة، وأشاد سموه بما تقدمه الوزارة لدعم المشاريع الزراعية والمزارعين بالمنطقة.

حضر الاستقبال م. فيصل العفتان مدير فرع وزارة الزراعة بمحافظة القطيف.