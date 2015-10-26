توعية 1200 سيدة في البيت الوردي بالقصيم

اختتمت أمس الأول فعاليات البيت الوردي للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار "اكشفي السر"، بحضور 1200 سيدة، بتنظيم من جمعية زهرة لسرطان الثدي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم والتي انطلقت الأسبوع الماضي واستمرت لمدة خمسة أيام في العثيم مول بمدينة بريدة. وقالت د. بدور بنت صالح الحربي رئيسة البرنامج الوطني للتوعية بسرطان الثدي في القصيم، إن الفعاليات أسهمت كثيراً في توعية السيدات بمخاطر مرض سرطان الثدي والأسباب المؤدية إليه وكيفية طرق الحماية منه وأهمية الكشف المبكر.

وأضافت: شهدت حملة البيت الوردي 1200 زائرة من مختلف محافظات منطقة القصيم وقد تم تدريبهن على طريقة الفحص الذاتي.

وأردفت: فعاليات البيت الوردي التوعوية والترفيهية والتثقيفية حققت الأهداف المنشودة من إقامة الفعالية وذلك من خلال ترسيخ ثقافة الفحص المبكر بين السيدات وذلك بالإجابة على أسئلة ومعلومات عن سرطان الثدي إضافة إلى تقديم العديد من الجوائز القيمة للزائرات يومياً.

من جانبه، أوضحت سمر الدبيان نائبة رئيسة البرنامج الوطني للتوعية بسرطان الثدي بالقصيم، أن البيت الوردي احتوى غرف توعوية تشمل غرفة البيئة السليمة والنظام الصحي والبيئة غير الصحية وغرفه المعلومات والإحصائيات وتم إضافة الفحص الذاتي لتدريب السيدات وغرفة المامو جرام وكيفية عمل هذا الجهاز بالإضافة لغرفة قصص الناجيات من هذا المرض.

وبينت د. أحلام الصالحي العضو التنفيذي بحملة البيت الوردي، أن البرنامج تضمن عدداً من المراحل، منها التسجيل ثم الدخول إلى البيت الوردي وبعد ذلك المشاركة في البرنامج التوعوي، ومن ثم مشاهدة تجارب المصابات بسرطان الثدي عبر مقاطع فيديو متنوعة.

وأشارت إلى أن أيام الفعالية شهدت توزيع منشورات توعوية على زوار البيت الوردي بهدف تثقيف الزائرات بأهمية الكشف المبكر وزيادة الوعي بين السيدات.

من جهته، قدمت د. بدور الحربي شكرها للمثقفات الصحيات والمتطوعات الآتي شاركن في إنجاح الحملة وهن الدكتورة أحلام الصالحي، سمر الدبيان، بشرى السلطان، هيلا المطيري، منيرة العقا، مضاوي العباد، عبير الغشام، رحاب مدخلي، روابي مدخلي، فاتن الحربي، منيره الحربي، نوف الميموني، نجود العتيبي، عهود العتيبي.