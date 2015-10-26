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د. مدني يستقبل وزير الخارجية الصومالي ونائب وزير الخارجية المكسيكي

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د. مدني يستقبل وزير الخارجية الصومالي ونائب وزير الخارجية المكسيكي د. مدني يستقبل وزير الخارجية الصومالي ونائب وزير الخارجية المكسيكي

    استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني أمس بمقر وزارة الخارجية بالرياض نائب وزير الخارجية لجمهورية المكسيك كارلوس دي إيكاسا، يرافقه مدير هيئة الاستثمار المكسيكي (برومكسيكو) وسفير جمهورية المكسيك لدى المملكة ارتورو تريخو، ونائب مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بابلو لوسانو.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وترسيخها، بجانب بحث مجمل القضايا السياسية على المستوي الدولي، وتبادل وجهات النظر المشتركة.

كما استقبل الدكتور نزار بن عبيد مدني أمس بمقر وزارة الخارجية بالرياض وزير الخارجية لجمهورية الصومال عبدالسلام هديله عمر، يرافقه السفير الصومالي لدى المملكة طاهر محمود جيلي.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وترسيخها، بجانب بحث مجمل القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر المشتركه بينهما.

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