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التمياط ل«الرياض»: بكل معاني الحب والترحيب تستقبل«رفحاء» مشعل الشمال

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التمياط ل«الرياض»: بكل معاني الحب والترحيب تستقبل«رفحاء» مشعل الشمال التمياط ل«الرياض»: بكل معاني الحب والترحيب تستقبل«رفحاء» مشعل الشمال
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وطبان التمياط

    قال الأستاذ وطبان بن فاضل التمياط رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء إن زيارة صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية لمحافظة رفحاء، وتدشين وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة هي زيارة خير وبركة فنحن في رفحاء سعداء بلقاء الأمير المبارك والإنسان المتواضع والمسؤول الساهر على راحة المواطن والمقيم في ظل توجيهات والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – أيدهم الله – وحسبي بصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل أن لا يقف التقدم والرقي بالمنطقة لما تم بل لما هو أبعد مما يتطلع إليه المواطن والمقيم على حد سواء لما، وأضاف إن البهجة بأعلى ذروتها تعيشها محافظة رفحاء هذا اليوم ،وبأجمل كلمات الترحيب والوفاء تستقبل سموه الكريم ولسان حال الجميع يقول "نورت رفحاء" .

وتابع التمياط نحن جميعاً يملؤنا الطموح والتفاؤل لما عرف عن سموه الكريم كرجل خبير ذا تجربة ثرية في العمل الإداري، ولعل ما يميز هذه التجربة عمله لعدة سنوات مع ولاة أمر هذه البلاد في الإدارة والحنكة السياسية وان شاء الله سيدفع بعجلة التنمية والتطور في هذه المحافظة خاصة ومنطقة الحدود الشمالية بشكل عام إلى الأمام وإلى مراحل متقدمة من التطور والرقي والانجازات على كافة المستويات مما سيكون لها بالغ الأثر في نفوس المواطنين فيها.. فمرحبا بسموه الكريم سائلاً الله تعالى له العون والتوفيق والسداد لخدمة المنطقة وأهلها في ظل قيادتها الحكيمة.

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