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تأهيل مهني لطالبات الدوادمي

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    نفذت الكلية التقنية للبنات في محافظة الدوادمي يوم أمس مبادرة التأهيل المهني «نظام المقررات « لطالبات الثانوية بالتعاون مع وزارة التعليم العام ممثلاً بإدارة تعليم الدوادمي.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات رحمة بنت أحمد الزهراني أن هذه المبادرة تضمنت مناقشة تخصصات تصميم الأزياء وأساسيات البشرة والتجميل وقص الشعر، مضيفة في الوقت ذاته أن اللقاء سيستمر حتى يوم غد الخميس وبمشاركة عدد من ثانويات محافظة الدوادمي للبنات.

يذكر أن الكلية التقنية للبنين في الدوادمي، قامت مؤخراً ببحث ذات السياق مع إدارة التعليم في الدوادمي، من خلال التعريف بمبادرة التأهيل المهني فيما يتعلق بطلاب الثانوية وتأهيلهم ضمن المشروع التكاملي بين وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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