الشيخ طارق بن علي التميمي رئيس مجلس إدارة شركات التميمي الراعي الاستراتيجي للمهرجان، أحد أبرز الأسماء التي قدمت دعمها للمهرجان؛ تقدم اللجنة المنظمة شكرها وتقديرها لوقفاته الداعمة ليس مع مهرجان التمور فحسب بل مع كل المناسبات والمناشط التي تشهدها المحافظة على مدار العام.