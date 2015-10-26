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قبسٌ من ضياء..

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قبسٌ من ضياء.. قبسٌ من ضياء..

    أجل، قربا سعدي فقد جاء مشعلُ

تميلُ بنا الأنواءُ ميلَ متيّمٍ

تعطرُ أنفاس الشمالِ وتحتفي

خليفةَ من مدّ الرواقَ بأرضنا

أجل يا"ابن شهم" كانت الدارُ همَّه

عليه من الرحمن ذي العفو رحمةٌ

له الأرضُ تبكي، فالوفاءُ يحثُّها

فأرضُ بلادِ الخيرِ مسكٌ ترابُها

عليه جباهٌ ساجداتٌ لربها

مضى حزمُ سلمانِ البطولةِ دونه

يرتب وجدَ العارفين يقينُه

بخدمة بيتِ الله يقوى ويرتقي

مليكٌ له دون الملوكِ فضائلٌ

حبانا أميراً شاهدات خصالُه

أميرَ الشمالِ القلبُ حياك نبضُه

نباهي بكم فالعلمُ نسجُ ردائكم

نحيي وأحياءٌ تحيي وترتقي

فما أنت إلا أُنسُنا وحديثُنا

أضاءت لك الأفلاكُ والدربُ باسمٌ

فأهلاً وسهلاً يا أميرُ فإننا

وقولاً لذي حقد عن الدار يرحلُ

بغيمةِ أفراحِ الزمانِ وتهطلُ

به، وسناءٌ بين جنبيه يُشعلُ

فصارت ظلالاً بالمحبة ترفلُ

يفيءُ إليها وافياً ويؤمَّلُ

تجلله، وهو الجلالُ المجلَّل

بكل حنينٍ بالدموع يرتّلُ

نباهي به من كان بالحب يُقبلُ

ونهدي له أرواحَنا ونهللُ

ونحن له دون الخلائق جحفلُ

به قوةُ الدنيا تجيءُ وتكملُ

ويَشرُف من لله يسعى ويرملُ

فعادته دوماً يقولُ ويفعلُ

عظيمٌ له في ساحة العلم منزلُ

وغنى بأفياءِ التفاؤلِ بلبلُ

وأشرعةُ الإيمان لا تتبدلُ

كأن بها شوقاً لكم لا يعللُ

وغيمةُ خيرٍ للعطاءات تحملُ

فترسل نوراً صار في الأرض يُسبَلُ

يطير بنا شوقٌ بلقياك يكملُ

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