حب الشباب.. 11 نصيحة لتتجنبه دون عناء

حب الشباب مشكلة الشباب

حب الشباب.. بعض النصائح لتجنبه

حب الشباب مشكلة يعانى منها الغالبية العظمى من الجنسين، ترتبط فى الغالب بفترة المراهقة لتبدأ المعاناة، ويتخلص البعض منه بمجرد انتهاء فترة المراهقة والدخول فى مرحلة الشباب، والبعض يستمر معه طوال شبابه، بينما يظل آخرون يعانون من آثاره طوال حياتهم.>حب الشباب حسبما حدثنا الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، له عشرات الأسباب، وعلى عكس الاعتقاد أن حب الشباب لا يصيب سوى الشباب، ولكنه أيضا يصيب من يعانى حالة مرضية تتسبب فى ظهوره، كالاضطراب فى مستوى هرمونات الذكورة لدى السيدات والفتيات، مما يحدث لهن زيادة فى نمو الشعر بالجسم وتكيسا بالمبايض إضافة لظهور حب شباب مزمن.>وتابع الدكتور أيمن حديثه موضحا الكثير من النصائح المفيدة لأولئك اللذين يعانون من الإصابة بحب الشباب خلال فترة المراهقة، مشيرا إلى أنها مشكلة يسهل حلها بالعناية والاهتمام والعرض على مختص ومن أهم النصائح للوقاية والعلاج من حب الشباب :

- لا تسرف فى تناول الشيكولاتة بأنواعها

>- لا تسرف فى تناول التوابل الحارة كالشطة والفلفل الحار الأسود

>- لا تسرف فى تناول الأملاح، فلا تزد من الملح فى طعامك، ولا تلجأ إلى المخللات أو الطعام المشطشط

>- بالنسبة للفتيات فعليهن الفحص الهرمونى لدى مختص نساء للتأكد من نسب الهرمونات الذكرية والأنثوية

>- تجنب التعرض الدائم للشمس الساطعة وفى فترات الظهيرة

>- لا تستخدم كريمات أو مراهم أو زيوت لا تعلم مصدرها ودون استشارة مختص

>- لا تلجأ لمراهم الكورتيزون إلا باستشارة مختص

>- استعن بالزيوت الطبيعية والماسكات الطبيعية، كزيت الزيتون الذى يساعد على التئام الجروح، وماسكات اللبن والعسل والزبادى

>- لا ترهق بشرتك بالتقشير

>- لا تستخدم الليمون فى ماسكاتك

>- المياه المالحة أفضل دواء لحبوب الوجه، شريطة عدم التعرض للشمس، أو الإسراف فى غسيل الوجه بها