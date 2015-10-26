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"الفيروسات الكبدية": عقار "كيوريفو" آمن لمرضى فيرس سى ونسبة نجاحه 100%

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"الفيروسات الكبدية": عقار "كيوريفو" آمن لمرضى فيرس سى ونسبة نجاحه 100% "الفيروسات الكبدية": عقار "كيوريفو" آمن لمرضى فيرس سى ونسبة نجاحه 100%
أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن عقار الكيوريفو هو أول أدوية الجيل الثانى لعلاج فيرس سى يتم استخدامه فى مراكز الكبد لعلاج مرضى التليف الكبدى والفشل الكبدى والتشمع الكبدى بدرجته الأولى، وآمن جداً وفعال ونسبة نجاحه فى علاج الفيرس 100%.

وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن منظمة الأغذية والدواء العالمية طلبت تعديلات فى النشرة الداخلية للعقار بأنه غير مستحب لعلاج التشمع الكبدى من الدرجة A،C فقط لكنه آمن وفعال ويصلح لعلاج فيرس سى وليس له أعراض جانبية.

وأوضح وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن وزارة الصحة لا يمكنها مطلقاً التعاقد على أدوية يحتمل عدم صلاحيتها للمرضى.


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