محكمة القضاء الإدارى ترفض جميع الطعون ببطلان الانتخابات بدوائر قنا

رفضت محكمة القضاء الإدارى بقنا، منذ قليل، جميع الطعون المقدمة من عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بعدد من دوائر قنا، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"القضاء الإدارى" يرفض طعون الانتخابات بالفيوم ويقرر: الإعادة فى موعدها
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وقررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى ببطلان الانتخابات لمفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى بسبب وصول فاكسات من اللجنة العامة للانتخابات بعدم تقديم المرشحين تظلمات على نتائج الانتخابات.
>"القضاء الإدارى" يرفض طعون الانتخابات بالفيوم ويقرر: الإعادة فى موعدها
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