بالفيديو.."يانى" يغادر نيويورك متجها للقاهرة وينشر صورته مع طاقم الطائرة

غادر الموسيقار العالمى يانّى "Yanni" مطار جون كيندى الدولى، بولاية نيويورك الأمريكية، متجهاً للقاهرة، استعداداً لإقامة حفلة تحت سفح الأهرامات، يوم الثلاثين من أكتوبر القادم.

ونشر يانّى صورة له برفقة طاقم الطائرة التى تُقِلّهُ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليها بالإنجليزية قائلاً :"مع طاقم الطائرة استعدادا لمغادرة مطار جون كيندى، المحطة القادمة بالقاهرة".

بينما نشر يانّى مقطع فيديو له من مطار جون كيندى، وجَّهَ فيه رسالة للمصريين ولمحبيه حول العالم، قائلاً "فقط أردت أن أقول حظا سعيدا لكل المحبين حول العالم، أو من تحدثوا معى حول رحلتى لمصر، أود أن أخبركم أن رحلتى بدأت بالفعل، الآن نحن فى مطار جون كيندى استعدادا للإقلاع، والمحطة المقبلة ستكون القاهرة".