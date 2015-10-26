"الرى" تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة السيول

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات، استعداداً لاستقبال السيول التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات لمتابعة سقوط الأمطار وحركة السيول.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة لرصد السيول ومواجهة الأمطار الغزيرة بمحافظات البحر الأحمر وسيناء والصعيد والساحل الشمالى الغربى من خلال معاينة السدود والخزانات التى تم إنشاؤها وتجهيز مجرى السيول، والتأكد من سلامة الجسور.

وأشار الدكتور حسام مغازى، إلى أنه تم التأكد من جاهزية المعدات لمواجهة مخاطر السيول قبل حدوثها وسحب تجمعات الأمطار بطرق غير تقليدية تكون بديلة لعربات الشفط التى تعوق حركة المرور ومراجعة بالوعات الصرف الصحى وتطهير المصارف ودراسة الأماكن المنخفضة وأماكن تجمع المياه للاستفادة من مياه السيول فى الزراعة.

من جانبه، أوضح المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الرى، أنه تم عمل الموازنات اللازمة لحفظ مناسيب المياه أمام القناطر الرئيسية وقناطر الوجه البحرى على نهر النيل والترعة الرئيسية والرياحات، خلال فترة الأمطار المتوقعة، بجانب تجميع المياه الزائدة والاستفادة منها للرى، والتأكد من سلامة المنشآت، وإعدادها لاستقبال السيول قبل حدوثها.

وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة أو سيول خاصة فى المحافظات الساحلية، كما تم وضع 12 محطة رفع متنقلة فى حالة استنفار، استعدادًا لأى طارئ بالوجه القبلى، وسيناء والبحر الأحمر لحماية المنشآت الحيوية، ولضمان عدم حدوث خسائر بين ممتلكات المواطنين أو غرق أى أراض زراعية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على جميع شبكات المجارى المائية، لاستقبال الأمطار المحتملة على المناطق الساحلية.

غادة والى: اليوم صرف التعويضات لأسر المتوفين فى أزمة سيول الإسكندرية