الأرصاد: استمرار الطقس السيئ اليوم وانخفاض الحرارة وزيادة سرعة الرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الاثنين، الطقس غير المستقر على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه امتداد لانخفاض فى درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاط للرياح.

وأضاف خبراء الطقس، أن تكاثر السحب الممطرة سيستمر على أغلب أنحاء الجمهورية، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة ورعدية على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد تصل لحد السيول.

وأكد خبراء الطقس، أن البحرين الأحمر والمتوسط ما زالا مضربين وغير مهيئين للملاحة والصيد، والرياح أغلبها شمالية، إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 18 والعظمى 25، وفى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 24، مطروح الصغرى 17 والعظمى 24، بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24، دمياط الصغرى 18 والعظمى 25، بلطيم الصغرى 17 والعظمى 25، الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26، السويس الصغرى 18 والعظمى 26، العريش الصغرى 21 والعظمى 25، نخل الصغرى 21 والعظمى 27، طابا الصغرى 19 والعظمى 23، الطور الصغرى 21 والعظمى 27، مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 32، الغردقة الصغرى 22 والعظمى 31، شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 29، رفح الصغرى 21 والعظمى 25، كاترين الصغرى 16 والعظمى 22، سيوة الصغرى 16 والعظمى 22، المنيا الصغرى 19 والعظمى 29، الفيوم الصغرى 20 والعظمى 26، رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 27، أبو سبمل الصغرى 24 والعظمى 36، وسط الدلتا الصغرى 17 والعظمى 24، أسيوط الصغرى 21 والعظمى 28، سوهاج الصغرى 22 والعظمى 28، الاقصر الصغرى 24 والعظمى 34، أسوان الصغرى 26 والعظمى 35، شلاتين الصغرى 26 والعظمى 34، حلايب الصغرى 27 والعظمى 33، الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 34، قنا الصغرى 23 والعظمى 33، نويبع الصغرى 24 والعظمى 29، السلوم الصغرى 17 والعظمى 22

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